Reactia lui Iulian Cristea dupa ce a PICAT venirea la FCSB inca din aceasta iarna: "Vreau sa-mi ajut echipa"

Gaz Metan - Astra 1-1 / Iulian Cristea a vorbit dupa primul meci al Gazului din 2019.

Fundasul central, Iulian Cristea, a semnat deja cu FCSB un contract care incepe in vara. Cei de la Medias nu l-au lasat sa plece inca din aceasta iarna, insa jucatorul spune ca acest lucru nu l-a afectat.

"Am reusit sa marcam pe sfarsit de prima repriza. In a doua parte ne doream sa tinem mai mult de minge, dar n-am reusit, am primit acel gol si apoi am avut ocazii dar n-am reusit sa marcam. Azi meritam sa castigam, trebuie sa luam 3 puncte de la Iasi.



Eu zic ca ma pot concentra (dupa ce a picat transferul la FCSB din iarna), vreau sa imi ajut echipa sa ne indeplinim obiectivele, in primul rand calificarea in play-off. Ne-am intarit, sper sa obtinem din ce in ce mai multe puncte" a spus Iulian Cristea la Digi Sport.