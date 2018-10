Edi Iordanescu ii da REPLICA lui Becali: "Nu s-a pus niciodata problema!" Ce mesaj are pentru Dica

Edi Iordanescu spune ca nu vaneaza postul lui Nicolae Dica la FCSB.

Acuzat de Becali ca se considera "salvatorul Stelei", Edi Iordanescu spune ca nu a avut nicio discutie despre o posibila preluare a FCSB de la Dinamo. Antrenor nu e convins ca va putea sa lucreze vreodata cu patronul FCSB.



"Nu vreau sa vorbesc despre FCSB si despre Gigi Becali pentru ca nu este problema mea. Mie nu imi place ca altii sa se bage in problemele mele si de-aia nu vreau sa ma bag unde nu e problema mea.

Nu s-a pus problema in trecut, nici in prezent si probabil nici in viitorul apropiat ca eu sa antrenez FCSB. Stiu ca acolo se doreste altceva si, in final, e problema lor!

Fiecare are dreptul sa isi conduca societatea asa cum doreste, pe banii lui. Totusi, cand societatea este una cu exercitiu public, pentru ca vorbim despre o echipa de fotbal care in fiecare weekend are o prestatie publica si mai ales cateva sute de mii de suporteri in spate, atunci macar de principiu ai avea o obligatie morala sa iti desfasori activitatea in anumite conditii care sa respecte si acei suporteri.

Dar e adevarat ca nu esti obligat! Faptul ca FCSB este condusa exclusiv dupa viziunea patronului ei, iar acesta este implicat in toate deciziile, inclusiv cele tehnice, nu incalca concret vreo lege.

Dica a venit de la Liga a III-a direct la cupele europene. Si-a asumat, banuiesc, anumite lucruri. Nu trebuie judecat, dar nici compatimit. E cariera lui, isi face alegerile pe care le considera potrivite. Raman totusi la parerea ca poate avea o cariera foarte frumoasa. E un antrenor tanar si inteligent.



Nu stiu daca voi antrena sau nu FCSB! Insa nu e obligatoriu ca eu sa ajung acolo. Nici pentru FCSB, nici pentru mine. E adevarat ca e o provocare sa antrenezi jucatori foarte valorosi, ca antrenor ai infinit mai multe sanse pentru performanta. Dar iar vorbim ipotetic si nu e cazul", a spus Edi Iordanescu in Gazeta Sporturilor.

"Am vazut prin presa ca Edi Iordanescu e salvatorul Stelei. Ca ne rugam noi de el. Eu nu tin minte sa fi vorbit cu el. Orice antrenor ar vrea sa vina la Steaua, dar eu nu-l schimb pe Dica. Edi spune ca n-ar lucra cu mine, dar eu nu l-am invitat niciodata sa vina la echipa mea. Nu are ce sa salveze", spunea zilele trecute Becali la PROX.