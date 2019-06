Edi Iordanescu a dat cartile pe fata! De ce nu a ajuns la FCSB: "Din punctul meu de vedere, trebuie sa beneficiezi de o protectie a muncii" Garantia pe care i-a cerut-o lui Becali

Edi Iordanescu a fost preferatul lui Gigi Becali pentru banca FCSB, insa nu a acceptat oferta.

Edi Iordanescu a explicat ce l-a determinat sa nu accepte nicio negociere finala cu Gigi Becali pentru a prelua banca FCSB. Antrenorul de la Gaz Metan a marturisit ca a cerut garantia ca-si va desfasura activitatea asa cum va dori si ca l-a deranjat ca patronul a declarat, dupa discutia avuta cu el, ca "doreste sa se tina de cuvant macar pana semneaza contractul".

"M-a bucurat interesul FCSB-ului si al patronului. Eu ramasesem dator cu o discutie fata in fata. Am mers, am discutat, au fost lucruri impotetice, fiecare si-a spus punctul de vedere. Nu a fost o negociere, a fost ipotetic totul. Din punctul meu de vedere, trebuie sa beneficiezi de o protectie a muncii. Vreau sa am anumite garantii ca o sa pot sa-mi desfasor activitatea asa cum doresc", a explicat Edi Iordanescu la DigiSport.

Edi Iordanescu: "Ma deranjat declaratia lui Becali!"

A fost vorba de o garantie financiara. Eu mi-am asumat faptul ca voi indeplini obiectivele clubului. Nu stiu daca se va putea ajunge in viitor la un acrod. M-a deranjat declaratia pe care a facut-o dupa ce am plecat de acolo: ca doreste sa se tina de cuvant macar pana semnez contractul. Oricum nu as fi semnat nimic pana nu aveam si acordul celor de la Medias.

Toate lucrurile astea au facut sa-mi continuu activitatea aici. A fost o discutie principiala. Il cunosc foarte bine pe duhovnic si nu m-a deranjat prezenta lui. A fost un fel de mediator intre noi doi. Pe parcursul discutiilor au fost momente in care nu eram de acord unul cu altul si duhovnicul ne-a adus pe aceeasi lungime de unda", a completat Edi Iordanescu.