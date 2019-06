Iordanescu a plecat in vacanta in Grecia! Oferta lui Becali, IN AER! Anunt de ultima ora

Cel mai probabil, Edi Iordanescu va respinge propunerea primita de la Gigi Becali.

Antrneorul a plecat in aceasta dimineata in vacanta, in Grecia. Prima sa optiune e sa continue la Medias, unde mai are un an de contract. Iordanescu a discutat ieri cu Becali si i-a promis un raspuns astazi. "95% e rezolvat" - anunta ieri Becali.

Azi, discursul patornului FCSB s-a schimbat: "Nu stiu daca poate sa plece de la Medias. Probabil 5% aia de care v-am spus inseamna ca nu poate pleca de la Gaz Metan. Sunt variante, sunt multe, dar astept raspunsul lui Edi. O sa discutam azi, se stie azi, sigur o sa se stie ce se intampla!"

Becali: "Edi e serios, nu se joaca el cu astea!"

Becali e sigur ca Edi isi va intrerupe vacanta si va ajunge la reunirea echipei, in cazul in care se vor intelege asupra contractului.

"E serios, nu face el lucruri de-astea, sa mai ramana in vacanta! O sa vina la reunire daca ne intelegem", a spus Becali.