Prima reactie a lui Edi Iordanescu dupa ce a refuzat oferta FCSB! Mesajul transmis de antrenorul care i-a spus "PAS" lui Gigi Becali

FCSB are un nou antrenor. Va fi prezentat miercuri.

Edi Iordanescu nu mai vine la FCSB. In locul sau va fi instalat Bogdan Andone. Iordanescu jr l-a refuzat pe Gigi Becali si a ales sa plece in vacanta.

In urma cu scurt timp Edi Iordanescu a postat un citat pe contul sau Facebook prin care lasa de inteles ca a luat decizia corecta atunci cand a spus "pas" ofertei de la FCSB.

"Dimensiunea succesului tau este masurata de puterea dorintei tale, de marimea visului tau si de cum gestionezi dezamagirile pe drumul catre succes", a fost mesajul postat de Edi Iordanescu.

Gigi Becali nu a inteles exact de ce a fost refuzat

Cu doar o zi inainte, Gigi Becali era convins ca Iordanescu va fi noul antrenor al FCSB. Intre timp, Edi Iordanescu a plecat in vacanta si i-a trimis un SMS lui Mihai Stoica prin care si-a anuntat decizia.

"Edi nu mi-a zis nimic. Eu stiam ca vine, v-am si zis, 95%. Nu mi-a dat niciun raspuns. L-am sunat si nu mi-a raspuns. Stiu ca i-a dat un mesaj lui MM si ca i-a scris ca nu poate sa plece de la Gaz Metan ca are clauza si ca nu poate sa o plateasca. Ce rost are acum sa mai dezgropam mortii? Pentru ce sa mai vorbim de Edi? Eu nu am inteles nimic din ce s-a intamplat cu el", a declarat Gigi Becali la DigiSport.