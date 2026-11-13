NEWS ALERT Coșmarul continuă pentru Denis Drăguș: o nouă accidentare pentru favoritul lui Gigi Becali

Coșmarul continuă pentru Denis Drăguș: o nouă accidentare pentru favoritul lui Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș s-a accidentat din nou.

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Din articol

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar turul campionatului a ajuns la final. FCSB a cedat în ultima etapă, scor 0-1 în fața Corvinului, duel în care Denis Drăguș a fost integralist pentru prima oară.

Denis Drăguș, din nou accidentat

De la momentul în care a ajuns la FCSB, Denis Drăguș a avut mari probleme. Acesta a adunat doar patru prezențe în tricoul roș-albastru. Dacă „coșmarul” părea să ajungă la final, în condițiile în care a evoluat tot meciul în fața Corvinului, problemele continuă.

Lăsat acasă de Gică Hagi pentru ultimele două meciuri din UEFA Nations League, Denis Drăguș a primit o nouă lovitură. Potrivit Fanatik, atacantul se confruntă în continuare cu probleme musculare.

Pentru ca situația să se rezolve până la reluarea campionatului, internaționalul s-a deplasat deja la Belgrad, așa cum anunță sursa amintită mai sus.

Marijana Kovacevic îl va îngriji pe jucătorul FCSB, în speranța că acesta va fi apt la reluarea SuperLigii. Formația patronată de Gigi Becali se va deplasa la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș din etapa a 16-a.

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Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională
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