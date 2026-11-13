SuperLiga avansează cu pași repezi, iar turul campionatului a ajuns la final. FCSB a cedat în ultima etapă, scor 0-1 în fața Corvinului, duel în care Denis Drăguș a fost integralist pentru prima oară.

Denis Drăguș, din nou accidentat

De la momentul în care a ajuns la FCSB, Denis Drăguș a avut mari probleme. Acesta a adunat doar patru prezențe în tricoul roș-albastru. Dacă „coșmarul” părea să ajungă la final, în condițiile în care a evoluat tot meciul în fața Corvinului, problemele continuă.

Lăsat acasă de Gică Hagi pentru ultimele două meciuri din UEFA Nations League, Denis Drăguș a primit o nouă lovitură. Potrivit Fanatik, atacantul se confruntă în continuare cu probleme musculare.

Pentru ca situația să se rezolve până la reluarea campionatului, internaționalul s-a deplasat deja la Belgrad, așa cum anunță sursa amintită mai sus.

Marijana Kovacevic îl va îngriji pe jucătorul FCSB, în speranța că acesta va fi apt la reluarea SuperLigii. Formația patronată de Gigi Becali se va deplasa la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș din etapa a 16-a.