Mihai Stoica a demisionat de la gruparea patronată de Gigi Becali după ultimele decizii ale finanțatorului.

Ciprian Marica: ”E clar că Reghe nu i-a pus o vorbă bună lui MM Stoica!”

Becali a decis ca MM Stoica să nu mai aibă putere de decizie la FCSB și a concediat mai multe persoane din staff-ul tehnic, inclusiv pe Florin Cernat. Drept urmare, Mihai Stoica a decis să părăsească și el clubul.

Ciprian Marica a fost întrebat despre ce crede că a dus la ruptura dintre Gigi Becali și Mihai Stoica, având în vedere că patronul lui FCSB a anunțat că oficialul îi este ”ca un frate”.

Fostul atacant a explicat că, în opinia sa, Laurențiu Reghecampf este în mare măsură responsabil pentru plecarea lui Mihai Stoica de la echipă. La fel ca Anamaria Prodan, Marica este de părere că Reghecampf s-a plâns la finanțatorul roș-albaștrilor de Mihai Stoica, ceea ce l-a făcut pe Gigi Becali să îi retragă autoritatea fostului conducător.

”Ieri am fost întrebat de niște colegi vizavi de faptul că ar fi ajutat și Reghe la debarcarea lui Mihai Stoica. Am zis că și-a luat revanșa. Unii au înțeles, alții nu. E posibil să fi avut dreptate, nu știu. Cert e că cei doi au state vechi împreună, cu bune, cu rele. Nu știu dacă e așa sau nu, dar e clar că nu i-a pus o vorbă prea bună”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.