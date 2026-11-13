Fiorentina, minus cu 136,4 milioane de euro! Anunțul presei din Italia despre Radu Drăgușin

Fiorentina, minus cu 136,4 milioane de euro! Anunțul presei din Italia despre Radu Drăgușin Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin se află la șapte meciuri distanță de transferul definitiv la Fiorentina.

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radu dragusinFiorentinaSerie A
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Fundașul român are o opțiune de transfer definitiv în valoare de 17,5 milioane de euro. Această clauză devine obligatorie în momentul în care jucătorul bifează 20 de apariții de cel puțin 45 de minute, iar în prezent a adunat 13.

Drăgușin face parte dintr-un lot de șase fotbaliști împrumutați de Fiorentina cu opțiune sau obligație de cumpărare, contracte gestionate de Fabio Paratici. Clubul a investit deja 11,2 milioane de euro pentru aceste mutări și ar putea achita încă 96,5 milioane de euro pentru a-i păstra pe toți, suma totală ridicându-se la 107,7 milioane de euro, fără bonusuri.

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Pierderi financiare și alte clauze

Potrivit La Nazione, transferul definitiv al lui Alieu Njie de la Torino se va activa automat la primul meci de după 5 februarie, pentru 12 milioane de euro și 4 milioane în bonusuri, pe lângă cele 4 milioane achitate deja pentru împrumut. De asemenea, Alex Jimenez are o opțiune de cumpărare de 20 de milioane de euro după ce a marcat două goluri și trei pase decisive, în timp ce obligația de 22,5 milioane de euro pentru Pedro Gonçalves depinde de calificarea în Liga Campionilor și de o prezență în 60% dintre meciuri, iar situațiile lui João Mário și Willy Gnonto urmează să fie evaluate.

Fiorentina își reevaluează acum opțiunile după ce și-a făcut bilanțul pentru anul financiar încheiat, la 30 iunie 2026, iar acesta indică pierderi de 136,4 milioane de euro, față de 23,2 milioane în anul precedent. Clubul a produs 153 de milioane de euro, însă costurile totale au ajuns la 301,4 milioane de euro, influențate de creșterea cheltuielilor cu personalul cu peste 36 de milioane (până la 121 de milioane de euro), de rezilierea contractului lui Stefano Pioli și de scăderea profitului din vânzarea de jucători, context în care proprietarii au injectat 100 de milioane de euro, iar Joseph Commisso a aprobat o contribuție suplimentară de 15 milioane de euro.

În acest context financiar dificil, rămâne de văzut dacă Radu Drăgușin va mai prinde cele șapte meciuri de care are nevoie pentru un transfer definitiv la Fiorentina, deoarece nu este exclusă nici o trece a fundașului pe banca de rezerve pentru a nu fi activată clauza obligatorie de transfer.

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