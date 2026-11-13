Chiar dacă Gigi Becali anunțase o revoluție la echipă, patronul roș-albaștrilor anunțase că postul lui Mihai Stoica nu este în pericol, chiar dacă puterea sa de decizie va fi mult diminuată. Totuși, MM Stoica a decis să fie el cel care își dă demisia, după ce și Florin Cernat a plecat de la echipă.

Bogdan Lobonț: ”Există posibilitatea să îl vedem pe MM Stoica mult mai devreme din nou la FCSB!”

Bogdan Lobonț s-a declarat luat prin surprindere de plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB, chiar dacă rezultatele roș-albaștrilor nu au fost dintre cele mai bune în ultima perioadă. Fostul mare portar crede însă că despărțirea nu va dura mult și spune că Mihai Stoica ar putea reveni la conducerea clubului chiar după pauza de iarnă.

Lobonț este de părere că Mihai Stoica nu va mai conduce un alt club din România după plecarea de la FCSB, la fel cum nici pe Dani Coman nu îl vede la conducerea clubul roș-albastru, variantă apărută după ultimele vești venite dinspre FCSB.

”Ținând cont de perioada în care a activat la FCSB, da, mă surprind. Dacă ținem cont de rezultatele pe care le-a avut FCSB în ultimul timp, pare că nu e o surpriză. Spunea și domnul Becali că trebuie să ia niște decizii importante și că niște persoane urmează să părăsească clubul. Nu mă așteptam ca MM să plece, dar mă gândesc că va fi pentru o perioadă scurt.

Înțeleg că Becali l-a convins pe MM să se întoarcă în cazul în care FCSB ia campionatul. Nu putem prevedea ce se întâmplă la FCSB. S-ar putea să se întoarcă mult mai repede, chiar după pauza de iarnă. Există posibilitatea să îl vedem pe MM Stoica mult mai devreme din nou la FCSB. Plecarea lui lasă un gol imens în fotbal, E o persoană competentă, știe, a făcut performanță, a adus jucători, istoria îl recomandă ca o persoană competentă pentru fotbalul românesc. (...)

Îmi e greu să îl văd la alt club în afară de FCSB. Am văzut că Dani Coman ar fi înlocuitorul perfect pentru MM la FCSB. Și asta îmi e greu să o văd”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Florin Gardoș crede că Oțelul Galați este singura opțiune pentru Mihai Stoica în afară de FCSB

Nici Florin Gardoș nu crede că Mihai Stoica va mai colabora cu un alt club din România, având în vedere că opțiunile sunt foarte limitate pentru fostul conducător de la FCSB. Fostul fundaș al roș-albaștrilor crede că singura opțiune ar fi Oțelul Galați.

”În Liga 2 nu cred că ar merge vreodată. Nu cred că ar merge nici la o echipă care luptă pentru promovare! E ca un fotbalist. Dacă a jucat la o echipă mare, nu ai de ce să mergi la un campionat inferior. La o altă echipă, da, dar opțiunile sunt limitate, mai ales în București. Poate în Galați, nu știu”, a adăugat Florin Gardoș.