Prima reacție a lui Mihai Stoica după despărțirea de FCSB: „Nu a mai făcut nimeni în România asta!”

„Nu sunt cel mai de succes conducător din fotbalul românesc de 25 de ani, aș face o completare și aș zice din ultimii 36 de ani. După Revoluție nu a mai făcut nimeni ce am făcut eu la echipele la care am activat. Chiar nimeni. Mă simt așa, sincer. N-am cum să nu mă simt, pentru că am o semifinală de Cupa UEFA, opt calificări în primăvara europeană, în condițiile în care Steaua/FCSB are șapte după 2004, când a început formatul cu grupe. Sunt performanțele cele mai importante” , a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik .

Fostul oficial al celor de la FCSB consideră că rezultatele obținute pe plan internațional îl plasează pe primul loc în ierarhia conducătorilor din fotbalul românesc de după 1989. MM a punctat că parcursurile europene ale cluburilor la care a lucrat reprezintă principalul său argument.

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Cum a improvizat banca tehnică la Unirea Urziceni înaintea meciului cu Liverpool

Mihai Stoica a amintit și de perioada petrecută la Unirea Urziceni, punctând că accederea în primăvara europeană cu formația ialomițeană a fost mai importantă decât câștigarea campionatului.

„Mai este calificarea în primăvara europeană cu Urziceni, care bate acel titlu câștigat. Am jucat după ce a plecat Petrescu și am fost aproape de un rezultat mare pe Anfield, cu Liverpool, dar am luat gol pe final, parcă prin minutul 84. Era o formulă tehnică pe care am inventat-o pe genunchi, pentru că Dan a plecat cu tot staff-ul, cu secunzii, cu preparatorul, cu tot. Pur și simplu am rămas dezbrăcați și l-am adus pe Roni Levi. Am făcut un casting și, dintre propunerile pe care le-am făcut, l-a ales pe Gabriel Caramarin. L-am convins pe Eugen Nae să abandoneze activitatea competițională, că era portar la Otopeni, și să vină să-l antreneze pe Arlauskis, pentru meciul de pe Anfield.

L-am rugat, apoi, pe Răzvan Lucescu să mă ajute cu un preparator fizic. Mi l-a dat pe Matteo Spatafora, care acum lucrează cu el și a fost cu el și la PAOK, și în Qatar, Arabia, peste tot. Am încropit-o așa, pe picior. Am avut sărbători mai deosebite. Atunci am făcut Crăciunul la Breaza, cu familia Lucescu în formulă completă. A fost una dintre cele mai frumoase amintiri din viața mea. Am fost la masă cu toate generațiile familiei Lucescu”, a mai spus MM Stoica.