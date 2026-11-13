Mihai Stoica și-a anunțat, joi, plecarea de la FCSB. Vineri, fostul oficial al formației roș-albastre a vorbit pe larg despre această decizie. S-a descris drept "cel mai bun conducător din fotbalul românesc în ultimii 36 de ani" și a adus în discuție cele 8 calificări în primăvara europeană.

Mihai Stoica e convins: "Reghecampf nu a contribuit la plecarea mea de la FCSB"

După ce a explicat și cum a decurs discuția telefonică pe care a purtat-o cu Gigi Becali, Mihai Stoica a vorbit și despre zvonurile potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi "lucrat" pentru debarcarea sa. Varianta a fost avansată cel mai mult de fosta soție a antrenorului, Ana Maria Prodan, la VOYO Sport Live.

Întrebat la Fanatik dacă "te-a lucrat Reghe", Mihai Stoica a răspuns: "Nu a contribuit Reghe". Apoi, a continuat explicând de ce a ținut neapărat ca Alin Stoica și Lucian Filip să rămână în staff: "El a renunțat la Alin Stoica spunându-i lui Gigi că n-are nevoie de el. Doar a spus că are nevoie de el, pentru că știa că eu țin foarte mult la Alin și pot să înțeleg asta. Pentru că el probabil că vrea altceva de la un antrenor secund. Aici s-a creat o foarte mare confuzie. Alin Stoica și cu Lucian Filip nu sunt ‘oamenii mei’. Au rămas când ne-a fost foarte greu, când Elias a plecat, Pinti a plecat. A venit Mirel cu staff-ul lui, ei n-au mai avut loc. Au avut oferte, dar n-au plecat. Iar pentru mine loialitatea este extrem de importantă. Dar nu erau oamenii mei că-mi spuneau mie ce se întâmpla la bază. Păi ce să-mi spună? Că eu eram permanent acolo. Faptul că a renunțat la Alin Stoica și la Filip nu am luat-o ca pe un afront. Pur și simplu e normal ca fiecare să-și facă staff-ul lui. Eu am crezut că îl pot ajuta".

Mihai Stoica: "Reghe nu își dorea sub nicio formă să plec"

În cele din urmă, Alin Stoica a fost înlăturat de la FCSB după protestul galeriei, în timp ce Lucian Filip a fost retrogradat la echipa secundă a clubului. Laurențiu Reghecampf va fi ajutat de Costin Curelea și Mihai Pintilii.

Referitor la relația pe care o are cu Reghecampf, Mihai Stoica s-a arătat convins că nu există nicio problemă între el și antrenor, iar "Reghe" chiar și-ar fi dorit să rămână.

"N-am vorbit cu el zilele astea. Marți mi-a dat un mesaj, dar după nu mi-a mai dat. M-a mai sunat, dar nu aveam ce să vorbesc. Ieri am vorbit cu Gigi și seara târziu am mai vorbit cu câțiva jucători. Reghe nu își dorea sub nicio formă să plec.

A vorbit cu Gigi și i-a zis că vrea să ne întâlnim pentru a mă convinge să rămân. Nu am vorbit pentru că nu prea îmi plac despărțirile. Marius Baciu este un băiat excepțional, dar nu am vorbit cu el după ce a plecat. Nici cu Elias. Așa sunt eu clădit, nu-mi plac chestiile astea lacrimogene. Nu m-am dus la bază să-mi iau rămas-bun. Am scris pe grupuri și după am ieșit, pentru că nici măcar nu am vrut să văd reacțiile de acolo. Deci, cu Reghe, nu am niciun fel de problemă", a mai spus Mihai Stoica.