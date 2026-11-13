Giovanni Becali dezvăluie de ce a plecat Mihai Stoica de la FCSB: „Nu poate!”

În viziunea impresarului, MM și-a depășit atribuțiile în cadrul clubului, preluând inclusiv rolul de scouter, fapt care a cântărit decisiv în momentul în care Gigi Becali i-a imputat eșecul mutării lui Aymen Boutoutaou. În plus, impresarul consideră că fostul conducător s-a purtat ca un patron în interiorul echipei și a format grupulețe la nivelul conducerii, lucru care au provocat nemulțumirea finanțatorului.

„E o plecare tristă. E adevărat, nu a avut rezultate FCSB, dar Mihai a fost întotdeauna acolo. Eu cred că a făcut o singură greșeală: s-a băgat în mai multe, răspundea de mai multe, comentarii, alea, alea. El trebuia să spună un lucru: «Patroane, eu știu să țin liniștea aici, să colaborez cu antrenorul, sunt un analist, dar nu sunt scouter. Ia-ți un șef scouter, pe Mara sau Bilașco, sau pe oricine care a mai făcut chestii din astea, să mai ia doi adjuncți să cutreiere Europa, diviziile secunde, să ne aducă videouri cu jucătorii, ne punem amândoi, patroane, aici, vedem și decidem sau decizi dumneata». Eu cred că Mihai avea prea multe responsabilități. Și nu putea să le facă pe toate, îți dai seama. Dar nu cred că e departe de a se împăca, pentru că au avut o relație, au avut și rezultate”, a spus Giovanni Becali, potrivit Digi Sport.