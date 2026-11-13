Giovanni Becali dezvăluie de ce a plecat Mihai Stoica de la FCSB: „Nu poate!”

Giovanni Becali dezvăluie de ce a plecat Mihai Stoica de la FCSB: „Nu poate!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Giovanni Becali a analizat plecarea lui Mihai Stoica din funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB.

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În viziunea impresarului, MM și-a depășit atribuțiile în cadrul clubului, preluând inclusiv rolul de scouter, fapt care a cântărit decisiv în momentul în care Gigi Becali i-a imputat eșecul mutării lui Aymen Boutoutaou. În plus, impresarul consideră că fostul conducător s-a purtat ca un patron în interiorul echipei și a format grupulețe la nivelul conducerii, lucru care au provocat nemulțumirea finanțatorului.

„E o plecare tristă. E adevărat, nu a avut rezultate FCSB, dar Mihai a fost întotdeauna acolo. Eu cred că a făcut o singură greșeală: s-a băgat în mai multe, răspundea de mai multe, comentarii, alea, alea. El trebuia să spună un lucru: «Patroane, eu știu să țin liniștea aici, să colaborez cu antrenorul, sunt un analist, dar nu sunt scouter. Ia-ți un șef scouter, pe Mara sau Bilașco, sau pe oricine care a mai făcut chestii din astea, să mai ia doi adjuncți să cutreiere Europa, diviziile secunde, să ne aducă videouri cu jucătorii, ne punem amândoi, patroane, aici, vedem și decidem sau decizi dumneata». Eu cred că Mihai avea prea multe responsabilități. Și nu putea să le facă pe toate, îți dai seama. Dar nu cred că e departe de a se împăca, pentru că au avut o relație, au avut și rezultate”, a spus Giovanni Becali, potrivit Digi Sport.

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Ioan Becali / Foto - Gabriel Chirea
Ioan Becali
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De unde a pornit tensiunea dintre cei doi

Conflictul s-a accentuat după ce patronul roș-albaștrilor i-a reproșat lui Mihai Stoica faptul că a eșuat în selecția jucătorilor transferați la echipă în vară. Becali s-a arătat nemulțumit de transferul lui Aymen Boutoutaou, care le fusese propus și celor de la Dinamo pentru sume mult mai mici față de cele achitate de FCSB: 1,3 milioane de euro pentru transfer și un salariu lunar de 50.000 de euro.

Cu toate acestea, Giovanni Becali exclude varianta ca fostul președinte al Consiliului de Administrație să fi mărit artificial costurile tranzacției, așa cum spune că ar fi existat „interpretări”.

„Probabil, nu vreau să discut prea multe, pentru că pe primul loc e familia, apoi Mihai, care mi-e prieten. E o despărțire… S-a simțit și el umilit, să vină alții și să-i ia un loc care era al lui… Nu e ușor. După aceea, sunt interpretări, despre sumele care s-au vehiculat, nu cred eu niciodată că Mihai Stoica poate să intre în mizerii din astea”, a transmis Giovanni Becali.

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