Mirel Rădoi va începe partida într-un sistem de tipul 4-3-3, în timp ce Marius Croitoru va opta pentru un modul 4-2-3-1.

Mirel Rădoi, consecvent în privința portarilor

Rădoi va trimite, în linii mari, un prim 11 fără foarte mari surprize. Fostul selecționer continuă să mizeze însă în poartă pe Matei Popa în dauna lui Ștefan Târnovanu, iar în flancul stâng al apărării pe Joao Paulo în locul lui Risto Radunovic.

Mamadou Thiam va începe în formula de start, în contextul accidentării suferite recent de Bîrligea.

De cealaltă parte, la FC Botoșani, Marius Croitoru a ales o formulă sigură pentru formația moldavă.

Echipele de start la FC Botoșani - FCSB