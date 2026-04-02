Unul dintre jucătorii de bază din echipa antrenată de Mirel Rădoi nu a făcut deplasarea.

Daniel Bîrligea s-a accidentat și nu va juca în meciul cu FC Botoșani

Daniel Bîrligea nu a mers alături de restul echipei la Botoșani, conform Fanatik, ci a rămas la București din cauza unei probleme medicale. Din acest motiv, Mirel Rădoi va trebui să schimbe linia ofensivă.

Cel mai probabil, în atacul roș-albaștrilor, alături de David Miculescu, va evolua Mamadou Thiam.

Daniel Bîrligea a evoluat în ambele meciuri ale echipei naționale din luna martie, cu Turcia (scor 0-1) și cu Slovacia (scor 0-2), chiar dacă înaintea meciului de la Bratislava, atacantul a acuzat dureri.

Cei de la FCSB nu au vrut să riște o accidentare mai gravă, motiv pentru care au decis să nu îl ia pe Bîrligea la meciul cu FC Botoșani. Atacantul urmează să efectueze un examen RMN pentru a vedea care este de fapt problema.

Absența lui Bîrligea este o lovitură grea pentru Mirel Rădoi care are ca obiectiv câștigarea play-out-ului și a barajul de calificare în preliminariile Conference League.