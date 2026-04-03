Raul Rusescu: ”Să plece de la FCSB? Foarte bine, trebuie să simtă presiunea!”

Raul Rusescu, fost jucător la FCSB, a explicat că Alexandru Stoian are șanse mari să joace împotriva lui FC Botoșani (vineri, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro).

Rusescu a ținut să puncteze și că Stoian ar putea fi trimis sub formă de împrumut sezonul viitor ca să bifeze cât mai multe minute.

”Nu știu dacă Mirel Rădoi va folosi cu FC Botoșani același sistem (n.r. cu doi atacanți) pe care l-a jucat înainte de meciurile României, ținând cont că nu prea are variante.

Având în vedere că Bîrligea e accidentat, poate vom vedea o surpriză și Stoian va primi mai multe minute în sistemul ăsta cu doi atacanți, mi-ar plăcea să îl văd

Stoian să plece împrumut? Foarte bine! Are nevoie să joace, trebuie să simtă presiunea Ligii 1 săptămână de săptămână. Calitate are, a arătat. A dat niște goluri superfrumoase, a avut și demarcări frumoase.

Așa cum am zis, fiind Bîrligea accidentat, mi-ar plăcea să-l văd în sistemul cu doi atacanți. Mi-ar plăcea și ca naționala să revină la sistemul cu doi atacanți”, a spus Raul Rusescu, potrivit gsp.

