Superliga românească are un final incendiar de sezon regulat! Când mai sunt trei etape de jucat, trei formații sunt sigure de locurile lor în play-off (Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid-95%), în timp ce alte șapte grupări se bat pe cele trei poziții disponibile.

În acest peisaj, un caz aparte o are pe CFR Cluj în prim-plan. Sport.ro a explicat aici că ce a reușit formația din Gruia e nemaivăzut din 2021 încoace. Iar în privința ardelenilor s-au sesizat și analiștii de la Football Meets Data.

Cea mai importantă platformă dedicată analizelor și statisticilor din fotbalul internațional a evidențiat ascensiunea formidabilă a CFR-ului.

„CFR Cluj avea doar 5% șanse la play-off, atunci când s-a încheiat etapa a 19-a. După opt victorii consecutive, aceeași echipă e cotată acum cu șanse de 83% pentru intrarea în play-off. O revenire incredibilă! Mai sunt doar trei etape până la finalul sezonului regulat în România“, au notat cei de la Football Meets Data.

Tot aici, s-a făcut o referire și la situația FCSB-ului din momentul de față.

„FCSB e la trei poziții distanță (n.r. – patru, de fapt) de zona de play-off. Dacă bate tot până la final, FCSB are șanse de 93% să joace în play-off. Dar cu două victorii și un egal, aceste șanse scad la 36-38 la sută“, a explicat sursa citată.