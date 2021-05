"Echipa nu si-a revenit din senin, ci pentru ca DDB a facut ce trebuia!" Ce prima au incasat dinamovistii pentru victoria de la Iasi 

Dinamo a ajuns la 3 victorii consecutive in playout-ul Ligii 1.

In urma succesului de la Iasi, echipa din Stefan cel Mare a scapat de locurile retrogradabile, dar asta nu a fost singura motivatie a jucatorilor lui Dusan Uhrin.

Suporterii dinamovisti le-au promis fotbalistilor o prima in cazul unei victorii, asa cum s-a intamplat si in meciul cu Viitorul. Cei din DDB le-au oferit 15.000 de euro jucatorilor pentru rezultatul obtinut in etapa a 6-a a playout-ului.

"Dinamo are nevoie acuta de bani! Vorbele nu ajuta la deplasari, nu platesc cheltuieli, nu achita rate si nici prime. Echipa nu si-a revenit din senin, ci pentru ca DDB a facut ceea ce trebuia sa faca", au scris suporterii pe Facebook.

Dinamo este acum pe locul 5 in clasamentul playout-ului, cu 24 de puncte, riscand sa coboare o pozitie in cazul unei victorii a celor de la FC Voluntari in meciul cu FC Arges.

Pana la finalul acestui sezon, dinamovistii mai au de jucat cu FC Hermannstadt, FC Arges si Chindia Targoviste.