"Inainte nimeni nu respecta nimic! Acum e cu totul altceva!" Dusan Uhrin, laudat de o legenda a lui Dinamo

Antrenorul ceh a fost adus ca un salvator, dupa ce Gigi Multescu a renuntat la banca tehnica a "cainilor".

Aflat la a doua perioada petrecuta pe banca echipei, Dusan Uhrin JR are o misiune clara pentru finalul acestui sezon, mai exact salvarea echipei de la retrogradare. Deocamdata, "cainii" par sa-si fi revenit, dupa doua victorii consecutive, 2-0 cu Voluntari si 2-1 la Constanta, cu Viitorul, insa sunt in continuare amenintati de spectrul retrogradarii.

Un fost mare jucator al lui Dinamo, Costel Orac, are cuvinte de lauda pentru antrenorul ceh revenit in la echipa si spune ca se vede o alta fata a "cainilor" dupa venirea sa.

"Am reusit sa marcam si asta este cel mai important, pentru ca era o problema foarte mare. Va spun sincer ca nu ma asteptam ca Dinamo sa lege doua victorii, eram sceptic din acest punct de vedere. Jocul nu-mi dadea sperante, ma gandeam ca e greu ca Dinamo sa scape de retrogradare, dar daca au dat acum de gustul victoriei, sper sa o tina tot asa. Sanse sunt sa nu ajunga in Liga 2, evident.



Se vede o mai mare disciplina, iar echipa nu mai intra in degringolada in momentele importante ale unui meci. Inainte, nimeni nu respecta nimic. Acum, e cu totul altceva. Albentosa este si el un castig, dar pe termen lung e mai greu in privinta lui, pentru ca are si el o varsta", a spus Costel Orac pentru Prosport.