EXCLUSIV | "99% ma retrag in vara!" Ce spune Moti despre o posibila revenire la Dinamo inainte de a pune ghetele in cui

Cosmin Moti a vorbit despre o posibila revenire la Dinamo si despre viitorul carierei sale.

Ludogorets Razgrad, echipa la care activeaza Moti, a castigat din nou campionatul in Bulgaria si a ajuns la titlul cu numarul 10 din istoria clubului.

"Suntem bucurosi ca am reusit. CSKA Sofia a castigat 9 ani la rand noi am depasit cu cei 10 ai nostri. Dupa meciul cu Plovidv, va incepe petrecerea.

Sunt roman, dar ma simt extraordinar in Bulgaria. Sunt cu familia aici de 9 ani. Avem prieteni, am fetita la gradinita, ne simtim si aici ca acasa aici. Nu stiu daca o sa iau o functie in club la finalul sezonului. In proportie de 99% ma retrag in vara. Sunt discutii despre lucrul acesta. Dar mai e timp pana voi lua o decizie.

E destul de greu, nu am mai jucat de mult timp. Am ajuns la o varsta la care, mi-e destul de greu, cu plecatul de acasa si cu cantonamentele. Nu vreau sa fortez pana la 40 de ani. Clar mi-as dori sa mai joc daca eram in forma. Ma antrenam cu copii sa mai joc si eu fotbal", a declarat Cosmin Moti, in direct la Ora Exacta in Sport.

Fundasul lui Ludogorets a vorbit si despre o posibila intoarcere pe Stefan cel Mare, dar acesta recunoaste ca ar fi foarte greu sa revina.

"As vrea sa mai joc la Dinamo, dar mi-ar fi foarte greu si nu as vrea sa dau cu piciorul la o cariera frumoasa pe care am avut-o pentru 6 luni la Dinamo. Poti sa ai niste greseli in meciuri si dupa lumea ar uita ce ai facut tu bun in cariera ta.

La Dinamo am trait o perioada frumoasa. Am avut o echipa buna. Eram un grup unit. Un grup frumos. Eram tineri, eram mereu impreuna cu Pulhac. Cred ca jumatate din echipa locuiam in acelasi bloc.

Am vazut ca in ultimul timp Dinamo arata mai bine. Imi doresc din tot sufletul sa ramana in Liga I. Sunt decis sa spun stop si nu vreau sa mai incurc pe nimeni. As vorbi cu suporterii daca m-ar vrea inapoi la Dinamo si cred ca m-ar intelege daca nu m-as intoarce acolo", a mai adaugat fostul fundas al "cainilor rosii".

Moti nu are in plan sa antreneze in viitorul apropiat, dar ar putea primi un post in conducerea lui Ludogorets in schimb.

"Antrenor in momentul de fata nu ma gandesc sa fiu, nu am nici macar scoala de antrenori. Nu vreau sa incep sa antrenez fara a avea nimic. Nu am nici macar carnetul de antrenor. Asa ca in urmatorii 3-4 ani nu vreau sa ma gandesc la antrenorat", a declarat Cosmin Moti.

Fostul international roman are incredere in Mirel Radoi si spera ca rezultatele sa vina cat mai curand.

"Am vazut ca Radoi vrea sa schimbe mentalitatea, el a vrut sa faca o echipa mai ofensiva, noi eram una defensiva, ne aparam mai mult. Rezultatele nu ne-au ajutat in ultimele meciuri. Eu zic ca daca Mirel va avea aceeasi mentalitate vom avea rezultate. Trebuie sa avem incredere, e un antrenor tanar. A demonstrat ca poate impune jocul si eu zic sa avem rabdare", a incheiat Cosmin Moti.

Cosmin Moti a evoluat 9 ani la Ludogorets Razgrad si a castigat in fiecare an titlul, de cand a venit in 2012. De asemenea, fundasul roman a reusit sa ridice si trofeul Ligii I cu Dinamo in sezonul 2006-07, dar a castigat si o Cupa a Romaniei in sezonul 2011-12.