Sorloth, Thorsby și Hauge văd meciurile la televizor

Norvegia va disputa patru meciuri în Nations League, Haaland&co. urmând să întâlnească Danemarca (24 septembrie, acasă), Portugalia (27 septembrie, acasă / 4 octombrie, deplasare) și Țara Galilor (1 octombrie, deplasare). Din lotul lui Stale Solbakken nu lipsesc vedetele Erling Haaland, Martin Odegaard, Julian Ryerson, Jorgen Strand Larsen sau Kristoffer Ajer, dar au ratat convocarea câțiva fotbaliști prezenți pe lista pentru CM 2026.

La această acțiune nu au primit telegrama Alexander Sorloth (Atletico Madrid / 77 selecții, 26 goluri), Henrik Falchener (Viking FK / 2 selecții), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt / 22 selecții, 1 gol), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt / 16 selecții, 1 gol) și Morten Thorsby (Cremonese / 32 selecții). Alte absențe importante pot fi considerate cele ale lui Aron Donnum (Toulouse), Sverre Nypan (Lommel, împrumutat de la Manchester City), Felix Myhre (WBA), Eivind Helland (Bologna), Aune Heggebo (WBA) și Sebastian Sebulonsen (FC Koln).

Lotul convocat de Stale Solbakken pentru meciurile din Nations League:

Portari - Orjan Nyland (RB Leipzig), Egil Selvik (Brest), Sander Tangvik (Hamburg)

Fundași - Kristoffer Ajer (Brentford), Odin Bjortuft (Bodo/Glimt), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Marcus Pedersen (Olympiacos), Fredrik Sjovold (Bodo/Glimt), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Hamburg), Leo Ostigard (Genoa)

Mijlocași - Thelo Aasgaard (Anderlecht), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Ole Blomberg (Bodo/Glimt), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Odegaard (Arsenal)

Atacanți - Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Erik Botheim (Viking FK)

Foto - Getty Images