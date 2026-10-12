VIDEO Astrit Selmani, câine dezlegat! 4 goluri în ultimul meci din China după ce marcase un hat-trick în etapa precedentă

Astrit Selmani, câine dezlegat! 4 goluri în ultimul meci din China după ce marcase un hat-trick în etapa precedentă Fotbal extern
Cătălin Parfene
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Kosovarul care a impresionat la Dinamo a promis că se va întoarce la echipa ”câinilor”.

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După hat-trick-ul de acum câteva zile din Nanjing City - Shaanxi Union 1-4, fostul dinamovist Astrit Selmani a bifat ieri o nouă performanță în China League One: patru goluri înscrise în victoria clară a echipei sale, 5-1 pe teren propriu cu Foshan Nanshi.

Selmani, de nota 10 în Shaanxi Union - Foshan Nanshi 5-1

Atacantul kosovar născut în Suedia a marcat în minutele 20, 58, 62 și 90, a primit - evident - nota 10 de la Sofascore și a ajuns la 14 goluri în 24 de meciuri jucate în acest sezon în divizia secundă chineză.

În ciuda victoriilor clare din ultimele două runde, Shaanxi Union se află în continuare la 6 puncte distanță de promovarea în Super League, cu 4 etape rămase de disputat (China League One se joacă în sistem primăvară - toamnă).

”Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea, așa că mă voi întoarce”

Golgheter la Dinamo în sezonul 2024-2025 (cu 14 reușite în Superligă), Astrit Selmani s-a transferat în iulie anul trecut la divizionara secundă chineză.

Internaționalul kosovar (5 selecții și 1 gol) a promis atunci, în mesajul de despărțire, că va reveni la echipa ”câinilor”:

”Un imens mulțumesc staff-ului și tuturor celor de la club pentru că au crezut în mine și au făcut ca această călătorie să fie atât de memorabilă.

Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea, așa că mă voi întoarce❤️”.

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