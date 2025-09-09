În ediția din această săptămână, ”Fața la Joc” i-a avut invitați pe foștii internaționali Cristi Pulhac și Florin Gardoș, alături de jurnaliștii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.



Pulhac, fost fundaș cu trei selecții la echipa națională, a vorbit despre echipa din Superliga României care l-a surprins plăcut în ultima perioadă: CFR Cluj.



CFR Cluj l-a dat pe spate pe Cristi Pulhac: „Jucători interesanți”



Ardelenii au fost printre cei mai activi în perioada de mercato, încheiată pe 8 septembrie, și au reușit câteva transferuri de răsunet.



„Sincer, eu zic că au și dat, au și vândut, dar au și luat. Pare că au început să aducă jucători destul de interesanți”, a declarat Cristi Pulhac la Fața la Joc.



CFR Cluj i-a adus pe Kurt Zouma (30 de ani), fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham, câștigător de Premier League, Champions League și Conference League, dar și pe Marcus Coco (29 de ani), jucător cu experiență în Ligue 1 la FC Nantes.



În prezent, după opt etape, CFR Cluj ocupă locul 14 în Superligă, cu șase puncte, la egalitate cu FCSB și Petrolul, dar cu un meci mai puțin disputat, împotriva celor de la Csikszereda.

Kurt Zouma, cel mai bine cotat jucător din Superliga



La nivelul cotelor de piață, Kurt Zouma este cel mai bine cotat jucător din campionat, cu zece milioane de euro. Urmează Darius Olaru (7,5 milioane), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane), plus Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute de Superliga, tot la cinci milioane.

