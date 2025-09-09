Zilele trecute, CSM Olimpia Satu Mare, ultima clasată din Liga 2, fără vreun punct în primele cinci etape disputate până acum, a anunțat pe site-ul oficial ”schimbări în staff-ul tehnic” condus de Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli.

Printre ”victime” s-a numărat și ”omul foarfecă” Mansour Gueye (39 de ani), fostul atacant de la Poli Timișoara, care îndeplinea la echipă sătmăreană rolul de preparator fizic.

Astăzi însă, Mansour revine ca jucător, fiind prezentat oficial la noua sa echipă.

Mansour Gueye, noul atacant al lui CS Barcău Nușfalău



”✍️ Bun venit, 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐮𝐫! 🇸🇳🎯

ℹ️ Clubul nostru are plăcerea de a anunța oficial transferul jucătorului 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐮𝐫, ultima dată component al formației 𝐂𝐒𝐌 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞, la 𝐀𝐂𝐒 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚̆𝐮 𝐇𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐍𝐮𝐬̦𝐟𝐚𝐥𝐚̆𝐮. 🤩

✂️ Atacantul în vârstă de 39 de ani, este un nume bine cunoscut în fotbalul românesc, unde a devenit celebru sub porecla „𝐎𝐦𝐮𝐥-𝐟𝐨𝐚𝐫𝐟𝐞𝐜𝐚̆” datorită golurilor spectaculoase marcate în cariera sa.

🇸🇳 Atacantul senegalez are o experiență bogată, evoluând de-a lungul timpului pentru cluburi precum: 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐯𝐚 (𝐸𝑙𝑣𝑒𝑡̦𝑖𝑎), 🇨🇭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐞𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̦𝐨𝐚𝐫𝐚, 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐮𝐳𝐚̆𝐮, 𝐂𝐒𝐌 𝐑𝐚̂𝐦𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐕𝐚̂𝐥𝐜𝐞𝐚, 𝐑𝐢𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬̦𝐨𝐚𝐫𝐚, dar și pentru echipe din 𝐊𝐚𝐳𝐚𝐡𝐬𝐭𝐚𝐧 🇰🇿, 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐚̆ 🇸🇦, 𝐁𝐮𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚 🇧🇬 𝐬̦𝐢 𝐒𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚. 🇪🇸

🇷🇴 În țara noastră, 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐮𝐫 s-a remarcat prin constanță și profesionalism, fiind un cunoscut al iubitorilor de fotbal din județul nostru după ce a evoluat la 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐒̦𝐢𝐦𝐥𝐞𝐮 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐞𝐢, unde a fost și golgheterul echipei. Ultimul său club a fost 𝐂𝐒𝐌 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞, alături de care a luptat pentru promovarea în 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐚 𝐈𝐈-𝐚. 🔝

🔒 Prin aducerea lui 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐬𝐨𝐮𝐫, clubul nostru face încă un pas important în consolidarea lotului și în atingerea obiectivelor stabilite pentru acest sezon.

🤝 Îi urăm bun venit la 𝐍𝐮𝐬̦𝐟𝐚𝐥𝐚̆𝐮 și mult succes în tricoul echipei noastre! ❤️🖤”, a postat CS Barcău Nușfalău, campioana en-titre și liderul din Liga 4 Sălaj.

