Tricolorii pregătiți de Virgil Bejenaru au început perfect partida și au deschis scorul încă din minutul 9, prin Adrian Zaluschi.

România a avut apoi mai multe șanse importante de a-și majora avantajul, cea mai mare fiind irosită de Andrei Moldovan, al cărui șut a fost respins de portarul ibericilor.

România a scăpat victoria printre degete! Gol în ultimul minut

Presiunea Spaniei a dat roade în finalul meciului. În minutul 49, David Gallego Rodríguez a reușit egalarea, după o fază rapidă în care l-a învins pe Ionuț Neacșa.

În celălalt meci al Grupei D, Georgia a trecut de naționala Angliei cu scorul de 1-0.

România, cea mai titrată națională din istoria Campionatului European de minifotbal, cu șase trofee câștigate, va juca următorul meci joi, 28 mai, de la ora 21:35, împotriva Angliei.

Din lotul României face parte și fostul internațional Alexandru Bourceanu, triplu campion al României cu FCSB.