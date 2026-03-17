Când te uiți pe ierarhia din play-off, prima tendință e să spui că Universitatea Craiova, aflată pe primul loc, e mare favorită la titlu. Ca de obicei însă, aparențele pot fi înșelătoare.

Formația din Bănie stă acum pe locul 1 datorită punctelor acumulate în sezonul regulat. Pentru că, în play-off, a pornit cu stângul: 0-1 cu FC Argeș pe teren propriu. Iar în opinia lui Basarab Panduru, analistul postului Prima Sport, această partidă de pe „Ion Oblemenco“ a evidențiat forța piteștenilor. Și Panduru e convins: dacă FC Argeș va continua la fel, atunci va reuși marea lovitură și anume câștigarea titlului!

„Tot play-off-ul ăsta... o să fie o bombă la fiecare etapă. Aveai impresia că lucrurile sunt aranjate, sus, jos, acum nu mai ştii absolut nimic. Nu mai vezi mâine cine bate pe cine. Cum a jucat Argeşul mi s-a părut un mare fotbal, fizic, cu presiune, cu tot ce vrei. Fizic au stat deosebit. M-a impresionat FC Argeş, Craiova n-a putut face nimic, iar meciul ăla a fost despre FC Argeş, nu despre Craiova. Dacă joacă la fel, atunci câştigă campionatul, că nu văd să-i bată nimeni dacă joacă la fel. Nu văd cum să treci de ei, când fac presiunea aia om la om nu ai cum să treci de ei“, a explicat Panduru.

De amintit că FC Argeș are două titluri în toată istoria clubului, cucerite în sezoanele 1971-1972 și 1978-1979. Formația piteșteană a fost vicecampioană, în alte două rânduri, în 1967-1968 și în 1977-1978.