La cum a început această ediție a play-off-ului și la cum arată clasamentul după terminarea confruntărilor din prima rundă, un lucru e cert: sunt șanse minime ca o echipă să „ucidă“ lupta pentru titlu cu mai multe etape înainte de final.

De fapt, foarte probabil, suspansul se va menține până la final. Pentru că distanța existentă, între locul 1 și locul 6, e doar cinci puncte. Mai mult decât atât, primele trei formații sunt despărțite de doar... un punct! În acest context, Adrian Mutu a riscat un pronostic și și-a ales deja favoritele în lupta pentru titlu, după cum Sport.ro a arătat aici. Dar analiștii de la Football Meets Data sunt de altă părere!

Universitatea Craiova și U Cluj, favorite la locul 1

După terminarea partidelor din prima etapă a play-off-ului, cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a actualizat procentele trecute în dreptul celor șase echipe. Iată concluziile:

*Universitatea Craiova rămâne favorită la titlu, având șanse de 32,9%. Cu precizarea că, după înfrângerea oltenilor cu FC Argeș (0-1), șansele lor s-au redus cu... 23%.

*Universitatea Cluj vine tare din urma și e a doua favorită la titlu, după victoria cu CFR (2-1). În acest moment, echipa lui Bergodi e cotată cu șanse de 25,7% la locul 1. La fel ca și Rapid, care completează podiumul.

*De la locul 3 în jos, șansele la titlu sunt următoarele: CFR Cluj (10,4%), FC Argeș (3%) și Dinamo (2,3%).

În a doua etapă din play-off, se vor juca următoarele meciuri:

*Dinamo – Universitatea Craiova (joi, ora 20:30)

*CFR Cluj – Rapid (vineri, ora 21:45)

*FC Argeș – U Cluj (sâmbătă, ora 20:30)