Meciul U Cluj - CFR Cluj 2-1 a închis prima etapă din faza play-off-ului în Superliga României. Echipa lui Daniel Pancu a condus încă din primul minut al partidei, dar a pierdut dramatic, cu un gol încasat în minutul 90.

Astfel, CFR Cluj a pus capăt seriei de 11 victorii consecutive în campionat, dar Gabi Balint (63 de ani) crede în continuare că echipa din Gruia este, alături de rivala Universitatea Cluj, cea mai în formă din campionat.

Prima etapă din play-off a dus și la schimbarea liderului din Superligă. Rapid a trecut pe prima poziție, profitând de înfrângerea Universității Craiova cu FC Argeș (0-1).

Gabi Balint s-a lămurit după prima etapă din play-off

"În cazul în care Craiova a șchiopătat urât de tot etapa asta, U Cluj și CFR Cluj rămân cele mai în formă echipe, deocamdată. Vedem. Dinamo nu e clar în ultimul timp. E departe de ceea ce a fost. Rapid, pași mărunți, viață lungă, știi? Exact stilul lui Gâlcă. Liniștit. Așa îi văd pe Rapid, așa ușor-ușor, câte 3 puncte.

Știi ce mi-aș dori în ultima etapă? Trei echipe în lupta pentru titlu. Ar fi extraordinar. Trei să aibă șanse la titlu. Să vedem dacă Craiova își revine la următorul meci. Acum rămâne de văzut și ce va fi la CFR. Vine un eșec după atâtea victorii, poți avea o cădere mentală.

E frumos acest play-off. Se vor întâmpla multe. Piteștiul nu va fi ca alte echipe în sezonul trecut. Îi poate încurca pe mulți în drumul spre titlu", a spus Gabi Balint, la Digi Sport.

Întrebat despre titlu, Cristiano Bergodi a spus lucrurilor pe nume

La finalul partidei, Bergodi și-a felicitat jucătorii pentru reacție și a dat de înțeles că echipa sa a meritat cele trei puncte.

„Îi felicit pe jucătorii mei, au făcut un meci foarte bun. Să revii de la 1-0 nu este pentru toate echipele. Prima repriză a fost echilibrată, dar în a doua cred că am meritat victoria. Am arătat caracter și dorință”, a declarat antrenorul italian.

În urma eșecului, CFR Cluj ocupă locul #5 în play-off. Sub ei se află doar Dinamo București. La poli opuși, „U” Cluj a urcat pe locul doi și se află la un punct de liderul Rapid București.