Play-off-ul care tocmai a început și de la care lipsește FCSB a rămas fără cea mai mediatizată echipă din România, însă acest lucru n-a scăzut cu nimic intensitatea luptei pentru titlu. Din contră!

Când vedem clasamentul după terminarea partidelor din prima rundă, ne dăm seama că, practic, toate cele șase formații din play-off pot spera, în continuare, la locul 1. Inclusiv CFR Cluj, care tocmai și-a pierdut seria victoriilor succesive din Superliga, după 11 partide câștigate la rând! Vorbim despre un record în istoria formației din Gruia.

Înainte de partida de aseară, Universitatea Cluj – CFR (2-1), care a oprit marșul triumfal al echipei lui Pancu în campionat, ea era considerată principală favorită la titlu, alături de Universitatea Craiova, în ochii lui Mutu. În cadrul analizei sale pentru Fanatik, fostul internațional a remarcat că CFR, în ciuda rezultatelor fabuloase din ultima perioadă, trece neobservată.

„Eu cred că totuși ceva în plus are U Craiova. Mă refer la nivel calitativ. Dar eu nu aș uita-o pe CFR Cluj, care merge pe blat. Nu prea se vorbește de ea. Dar eu cred că CFR, în acest moment, alături de U Craiova, e echipa care are cele mai mari șanse să câștige titlul“, a spus Adrian Mutu.

În etapa a doua din play-off, CFR va întâlni Rapid pe teren propriu (20 martie, ora 21:45). În aceeași rundă, cu o zi mai devreme, Universitatea Craiova va evolua, în deplasare, cu Dinamo, de la ora 20:30.