"E stadionul lui Gigi Becali?" Sapunaru i-a dat replica lui Becali dupa ce patronul FCSB a spus ca Rapid nu poate juca pe Arena Nationala

Cristi Sapunaru (37 ani) s-a intors in Romania si a semnat cu Rapid!

Fundasul s-a intors in tara dupa mai bine de patru ani si este gata sa lupte in noul sezon din Liga 1. Sapunaru a revenit in forta in Romania si i-a si dat replica lui Gigi Becali, dupa afirmatiile facute de patronul FCSB.

Din cauza ca arena din Giulesti nu este gata, rapidistii nu au inca un teren pe care sa joace. Becali a spus ca Rapid nu poate juca pe Arena Nationala in noul sezon din Liga 1. Motivul patronului a fost legat de tragerea la sorti, sustinand ca urna in care a fost introdus Rapidul a fost pusa in ideea in care meciurile de pe teren propriu ale giulestenilor se jucau la Mioveni.

La conferinta de prezentare, Sapunaru i-a raspuns lui Gigi Becali si a dezvaluit ca asteapta sa joace in Giulesti.

"Arena Nationala e stadionul lui Gigi Becali? Eu astept oricum sa joc la noi acasa, pe Giulesti. Nu am apucat sa vad stadionul, doar am trecut pe acolo. Cred ca o sa se auda putin mai tare.

Ceva modern, stadion nou, sper sa fie plin. Poate sa fie si cu Adunatii Copaceni meciul de inaugurare, important e sa fie plin!", a spus Sapunaru la conferinta.