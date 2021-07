BREAKING NEWS | Sapunaru a revenit la Rapid! Cuvinte emotionante pentru fostul jucator de la Porto: "E un moment pe care l-am asteptat de foarte mult timp"

Sapunaru va juca pentru Rapid in sezonul urmator.

Ultima data la Konyaspor, Sapunaru spera sa puna umarul la reinventarea Rapidului. Fundasul afirma ca este foarte aproape astfel sa-si indeplineasca astfel visul finalului de cariera, acela de a evolua din nou pe Giulesti. Vestea transferului i-a bucurat enorm pe suporterii visinii, care isi vad echipa tot mai puternica, dupa ultimele mutari.

"E un moment pe care l-am asteptat de foarte mult timp, reintoarcerea acasa. Sunt fericit ca pot juca la clubul pe care il iubesc, sa am langa mine prieteni rapidisti, oameni care isi doresc performanta si care fac lucrurile foarte profesionist. Visul meu era acela de a juca din nou pe Giulesti si abia astept sa evoluez pe noul stadion, cu tribunele pline.



Sper ca in acest sezon de Liga 1 sa demonstram ce inseamna Rapidul, sa fim uniti, si impreuna cu suporterii sa redevenim ce am fost", a declarat Cristi Sapunaru, se arata in postarea de pe Facebook a clubului Rapid.