Cristi Sapunaru si-a reziliat contractul cu cei de la Kayserispor! Mesajul fundasului a fost clar: "E timpul sa ma intorc acasa!"

Fundasul ar putea reveni in Liga 1.

Unul dintre cei mai de succes fotbalisti romani din strainatate in ultimii 10 ani, Cristi Sapunaru pare din ce in ce mai aproape de o revenire la Rapid, echipa sa de suflet, a carei stema fotbalistul o are tatuata pe brat in semn de iubire, dupa ce si-a reziliat contractul cu cei de la Kayserispor, echipa unde evolua din ianuarie 2020.

"Salutari familiei Kayserispor… este timpul sa ne luam ramas bun, dar nu te voi uita niciodata. Au fost niste ani minunati, plini de pasiune si daruire, in care am incercat sa ofer tot ce este mai bun din mine pentru acest club! Vreau sa va multumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-ati oferit atat echipei, cat si mie.

Este un moment dificil, mai ales ca este o despartire, dar viata continua si vreau sa ramaneti aceeasi familie frumoasa pe care am cunoscut-o si din care am avut norocul sa fac parte! Vreau sa multumesc fanilor minunati ai acestei echipe, tuturor colegilor pe care i-am avut si cu care am atatea amintiri placute, personalului care a fost alaturi de noi in fiecare zi, tuturor antrenorilor cu care am avut placerea sa lucrez si conducerii! E timpul sa ma intorc acasa si sper sa ne revedem in curand!", se arata in mesajul postat de Sapunaru.