Oferta senzationala pe care i-o pregateste Angelescu lui Sapunaru: "Sunt convins ca va veni la noi!" Fundasul roman poate reveni in Giulesti dupa 6 ani

Victor Angelescu, finantatorul clubului Rapid Bucuresti, ii pregateste o oferta de transfer lui Cristi Sapunaru.

Fundasul central in varsta de 37 de ani este foarte aproape sa se intoarca la echipa care l-a consacrat. Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, a dezvaluit ca sunt discutii cu Cristi Sapunaru pentru a-l transfera de la Kayserispor, iar Angelescu a confirmat ca este prima tinta a clubului giulestean.

Fostul international roman mai are contract cu formatia turca, insa reprezentantii clubului l-au anuntat ca nu mai intra in planurile antrenorului pentru sezonul viitor si ca va trebui sa-si caute o alta echipa.

Victor Angelescu a anuntat in ce conditii vrea sa il semneze pe Cristi Sapunaru la Rapid. Fostul fundas giulestean trebuie sa-si rezilieze mai intai contractul cu Kayseri pentru a primi "unda verde" inainte sa se transfere la Rapid.

"Cristi Sapunaru nu este liber de contract. Mai are un an de contract. Cei de la Kayseri au spus ca nu se mai bazeaza pe el, dar el mai are contract. Nico a vorbit cu el, au o relatie speciala ca se cunosc de atat timp.

In conditiile in care el isi va rezolva problema la Kayseri, problema in sensul in care el mai are contract si se va ajunge la o intelegere, atunci noi ni-l dorim foarte mult si sunt convins ca Sapunaru va veni la noi. Nu cred ca se va pune problema sa mearga altundeva. E primul jucator pe care ni-l dorim. Ar fi in capul listei”, a spus Victor Angelescu, la Look Sport TV.