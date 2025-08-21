NEWS ALERT E out de la Craiova! Jucătorul care pleacă chiar înaintea meciului cu Bașakșehir

E out de la Craiova! Jucătorul care pleacă chiar &icirc;naintea meciului cu Bașakșehir Superliga
SPORT.RO
Universitatea Craiova a renunțat la un jucător de bază din sezonul trecut.

Partida Bașakșehir - Universitatea Craiova, din turul play-off-ului de Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Este vorba despre Laurențiu Popescu, care nu se regăsește în lotul formației oltene, chiar dacă a făcut deplasarea la Istanbul.

Universitatea Craiova a primit o ofertă de la Tractor din Iran, iar cele două părți s-au înțeles pentru un împrumut până în finalul stagiunii actuale, cu opțiune de cumpărare definitivă din sezonul viitor, conform Fanatik.ro.

Popescu a fost portarul titular al Universității Craiova în stagiunea trecută, dar în sezonul actual Isenko i-a luat locul.

Pe lângă portarul ucrainean, Mirel Rădoi l-a preferat chiar și pe Silviu Lung Jr. în fața goalkeeperului cu 115 meciuri pentru Universitatea Craiova.

1,7 milioane de euro este cota lui Laurențiu Popescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

Rădoi, realist înaintea duelului

La conferința de presă, antrenorul Mirel Rădoi a predat adversarilor statutul de favoriți, avertizându-și jucătorii în privința forței ofensive a turcilor.

"Bașakșehir e o echipă compactă și agresivă când nu are balonul și e foarte ofensivă când are posesia. Au un lot de jucători foarte bun. La nivel de echipă trebuie să fim compacți. Trebuie să avem dublaje și să le dăm spații cât mai mici între compartimente. Au jucători care din una-două atingeri pot destabiliza defensiva", a transmis Rădoi.

De partea cealaltă, tehnicianul gazdelor, Cagdaș Atan, a subliniat importanța partidei: "Poate că e prea devreme să spun asta, dar este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Suntem pregătiți. Vrem să obținem un avantaj înainte de retur".

