Partida Bașakșehir - Universitatea Craiova, din turul play-off-ului de Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

E out de la Craiova! Jucătorul care pleacă chiar înaintea meciului cu Bașakșehir

Este vorba despre Laurențiu Popescu, care nu se regăsește în lotul formației oltene, chiar dacă a făcut deplasarea la Istanbul.

Universitatea Craiova a primit o ofertă de la Tractor din Iran, iar cele două părți s-au înțeles pentru un împrumut până în finalul stagiunii actuale, cu opțiune de cumpărare definitivă din sezonul viitor, conform Fanatik.ro.

Popescu a fost portarul titular al Universității Craiova în stagiunea trecută, dar în sezonul actual Isenko i-a luat locul.

Pe lângă portarul ucrainean, Mirel Rădoi l-a preferat chiar și pe Silviu Lung Jr. în fața goalkeeperului cu 115 meciuri pentru Universitatea Craiova.

1,7 milioane de euro este cota lui Laurențiu Popescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

