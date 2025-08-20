În urmă cu doar câțiva ani, Renato Veiga fusese propus gratuit Universității Craiova, dar Mihai Rotaru a refuzat aducerea lui, după cum a dezvăluit Sport.ro aici. Acum, jucătorul e pe lista Interului lui Cristi Chivu și ar putea prinde un transfer de 30 de milioane de euro.

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Cristi Chivu la Inter!

Ajuns la Chelsea în 2024, de la FC Basel, pentru 14 milioane de euro, Veiga a fost împrumutat la Juventus, unde a strâns 33 de meciuri și și-a făcut debutul în naționala Portugaliei.

Evoluțiile sale au atras interesul mai multor cluburi de top din Europa. Chelsea e dispusă să-l lase să plece definitiv, nefiind considerat o rezervă pentru accidentatul Levi Colwill.

Gazzetta dello Sport scrie că Inter caută întăriri în apărare și că Veiga este o opțiune serioasă, mai ales în contextul în care Benjamin Pavard poate pleca spre Arabia Saudită. Chivu ar putea avea nevoie chiar de doi fundași centrali, iar profilul portughezului se potrivește perfect.

Titular la Juventus, a prins și naționala Portugaliei



Născut la Lisabona, Veiga a fost format de Sporting CP, dar nu a prins șanse la prima echipă. După un scurt împrumut la Augsburg, a fost transferat de Basel, unde a devenit rapid unul dintre cei mai buni jucători din campionat.



Din ianuarie 2025, portughezul a fost împrumutat la Juventus, unde a bifat 15 apariții în Serie A și a oferit un assist.

Evoluțiile sale i-au adus convocarea la naționala mare a Portugaliei, unde a debutat în Liga Națiunilor contra Poloniei.



Fiul fostului internațional capverdian Nélson Veiga, Renato este apreciat pentru fizicul impunător, jocul de cap și capacitatea de a rupe liniile adverse.

Astăzi, Veiga este cotat la 25 milioane de euro și ar fi fost, probabil, cel mai valoros jucător din Superligă.

