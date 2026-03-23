Universitatea Craiova, reacție fără vlagă după convocarea lui Laurențiu Popescu la națională

Turcia - România este joi seară, de la ora 19:00 (ora locală 20:00) la Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Mircea Lucescu a luat două decizii de urgență cu câteva zile înainte de barajul de la Istanbul. Mai întâi, l-a adus în cantonamentul din Mogoșoaia pe Cătălin Căbuz, după ce Mihai Popa s-a accidentat.

Ulterior, și Ionuț Radu s-a ”rupt”, iar ”Il Luce” a fost nevoit să mai facă o modificare asupra lotului. De data asta, selecționerul l-a convocat pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova.

Popescu e de curând titular la olteni în actuala stagiune, după ce i-a luat locul lui Isenko Pavlo

După ce FRF a publicat anunțul oficial cu privire la modificarea Radu - Popescu, Universitatea Craiova a venit pe rețelele social media cu o reacție fără vlagă, consemnând prezența portarului ei la Istanbul.

”Laurențiu Popescu, sub tricolor pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, a scris Craiova.