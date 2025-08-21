Oltenii înfruntă în această seară, de la ora 20:45, puternica echipă turcă Bașakșehir, în prima manșă a play-off-ului pentru grupele Conference League. Partida reprezintă testul suprem pentru o generație care visează să aducă Craiova în elita fotbalului european.



Miza este colosală: o calificare în „dubla” cu Bașakșehir ar însemna prima prezență într-o grupă europeană de la promovarea în Liga 1, acum 12 ani, și ar aduce în conturile clubului un bonus garantat de 3,17 milioane de euro. Amintirea dureroasă a play-off-ului din 2022, pierdut la penalty-uri cu Hapoel Beer Sheva, este încă proaspătă, iar echipa lui Mirel Rădoi este hotărâtă să nu mai rateze o asemenea șansă.



Forma oltenilor este excelentă pe plan intern, cu 16 puncte obținute din 18 posibile, dar adversarul de la Istanbul este de un alt calibru. Bașakșehir, neînvinsă în acest sezon, a trecut fără emoții de tururile preliminare anterioare și se laudă cu o experiență europeană vastă, având la activ 66 de partide continentale, inclusiv prezențe în grupele Champions League.



Rădoi, realist înaintea duelului



La conferința de presă, antrenorul Mirel Rădoi a predat adversarilor statutul de favoriți, avertizându-și jucătorii în privința forței ofensive a turcilor.



"Bașakșehir e o echipă compactă și agresivă când nu are balonul și e foarte ofensivă când are posesia. Au un lot de jucători foarte bun. La nivel de echipă trebuie să fim compacți. Trebuie să avem dublaje și să le dăm spații cât mai mici între compartimente. Au jucători care din una-două atingeri pot destabiliza defensiva", a transmis Rădoi.



De partea cealaltă, tehnicianul gazdelor, Cagdaș Atan, a subliniat importanța partidei: "Poate că e prea devreme să spun asta, dar este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Suntem pregătiți. Vrem să obținem un avantaj înainte de retur".



Echipe probabile:



Bașakșehir: Sengezer – Bulut, Duarte, Ba, Operi – Ozdemir, Beyaz – Ebosele, Crespo, Shomurodov – Selke



Antrenor: Cagdaș Atan



Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Houri, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram



Antrenor: Mirel Rădoi



Stadion: Fatih Terim (Istanbul)

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania).

