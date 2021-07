"E nevoie de rabdare. Anumiti jucatori inca nu sunt pregatiti!" Ouzounidis, apel la calm dupa victoria muncita cu FC Arges

Antrenorul grec cere rabdarea dupa victoria de debut din startul Ligii 1.

Ouzounidis a anuntat inca din finalul sezonului precedent ca va incerca sa schimbe jocul echipei, insa face apel la calm si rabdare din partea faniilor, avand in vedere ca mai multi jucatori nu sunt la suta la suta din potential, din diferite motive.

"Am jucat fara rabdare, am incercat sa atacam dintr-o pasa sau doua. Nu asta e jocul pe care ni-l dorim, trebuie sa schimbam partea, sa plimbam mingea. Poate pe jucatori a fost presiunea mare pentru a castiga meciul. Inainte de joc v-am spus ca nu stim in ce conditie sunt jucatori. Avem ceva probleme cu anumiti jucatori, vrem sa-i punem sa joace, dar nu au ritm.

Avem nevoie de ceva mai mult timp pentru a aseza lucrurile. De la faza din primele secunde s-a vazut ca o sa avem un meci greu. S-au aparat in prorpia jumatate, au facut-o foarte bine. Cer timp pentru unii jucatori sa-si gaaeasca ritmul. Bancu nu trebuia sa joace atat, dar s-a accidentat Vatajelu. La Koljic stim ca a lipsit mult si ii trebuie timp. Toti antrenorii vor jucatori, eu am cerut doar rabdare.



Bineinteles ca am mai avea nevoie de unu sau doi jucatori pentru a creste in valoare, insa nu tine de mine asta. In Europa e total diferit, foarte dificil. Trebuie sa ne recuperam, jucatorii nu au prospetimea pe care o vreme. Adversarul este greu, le place sa joace fotbal si trebuie sa fim pregatiti", a spus Marinos Ouzounidis la Digisport.