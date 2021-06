CSU Craiova pregateste o lovitura pe piata transferurilor! Ce fundas trecut pe la nationala vrea sa aduca Rotaru

Craiova lui Rotaru cauta sa se intareasca in aparare si pregateste sa aduca un stoper de top din Romania.

Valerica Gaman este noua tinta a celor de la CSU Craiova, potrivit ProSport. Fundasul central este la final de contract cu Astra Giurgiu, formatie care a retrogradat in esalonul secund. De asemenea, jucatorul in varsta de 32 de ani a anuntat ca nu va mai activa in liga a doua la Giurgiu.

"Eu o sa plec cu siguranta, nu joc in Liga 2. O sa aleg ce e mai bun pentru mine. Daca e ceva foarte bun din afara, plec, daca nu, raman in tara", a fost declaratia lui Valerica Gaman la finalul meciului din finala Cupei Romaniei, pierdut de Astra Giurgiu impotriva Universitatii Craiova.

Valerica Gaman a mai jucat la FC Universitatea Craiova intre 2006 si 2010 si a mai trecut pe la Dinamo, FCSB si Astra, reusind sa castige chiar si titlul cu formatia giurgiuveana alaturi de Marius Sumudica in 2016. In strainatate, a evoluat pentru formatii ca Al Shabab (Arabia Saudita) sau Karabukspor (Turcia)

De asemenea, Rotaru este in tratative si cu un fundas grec, Dimitrios Chatziisaias. In varsta de 28 de ani, jucatorul se afla sub contract cu turcii de la Caykur Rizespor si este dorit cu insistenta de antrenorul lui CSU Craiova, Marinos Ouzounidis.