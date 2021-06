CSU Craiova a plecat in Austria cu un avion personalizat! Jucatorii lui Ouzounidis vor sta intr-un hotel renumit

CSU Craiova a zburat in Austria pentru cantonamentul de vara.

Acestia vor sta in Innsbruck, in hotelul in care a fost cazata nationala Spaniei inaintea Campionatului European din 2008, la care au triumfat.

De asemenea, CSU Craiova a zburat in Austria cu un avion inchiriat si personalizat cu logo-ul clubului. Conform GSP, costul pentru personalizarea si inchirierea avionului se ridica la 50.000 de euro.

Craiova va sta cazata la hotelul Milderer Hof, in care a stat si in precedentii doi ani. Craiova va juca 4 meciuri amicale in cantonament, cu UFA (25 iunie), FC Swarovski (29 iunie), SV Horn (2 iulie) si Olympiakos Pireu (3 iulie).