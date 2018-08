"E MORT! Da, ba, cu stangul si rupe-i urechile!" Becali, explicatii incredibile dupa 1-3 cu Rapid Viena: "Le innebuneste creierul, telefonul le ia mintile!"

Becali e suparat pe jucatorul pentru care a platit 3 milioane de euro anul trecut.

Patronul FCSB crede ca indiferenta lui Coman din perioada de pregatire ii afecteaza randamentul.

"Coman nu mai poate sa dribleze pe nimeni. E ceva... La Hagi dribla, aici nu mai poti sa driblezi? La antrenamente e bine, a crescut, asa zice Dica. El ajunge in pozitii bune cu inteligenta lui. Da, ba, cu stangul si rupe-i urechile! In dreapta era paine de mancat, trebuia sa dam 3-4 goluri. Cand am vazut o faza mi-am dat seama ca e mort!", a spus Becali la PRO X.

Telefoanele de ultima generatie sunt si ele o explicatie pentru lipsa de forma a pustilor din lotul lui Dica, se gandeste Becali: "Poate au telefoane mobile prea performante. Telefoanele astea iti iau mintea. Daca toata ziua stai cu telefonul, iti innebuneste creieru si o iei razna. Asta zic specialistii, nu eu".