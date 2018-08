DEZASTRUL de la Viena il poate DA AFARA de la FCSB! Planul de ultima ora al lui Becali

FCSB a pierdut cu 3-1 la Viena, dar Becali anunta ca echipa lui Dica va merge in grupele Europa League.

Patronul vrea schimbari masive in primul 11. Unul dintre jucatorii care l-au nemultumit cel mai tare e mijlocasul Ovidiu Popescu. Fotbalistul ar putea chiar sa ajunga pe lista neagra dupa ce FCSB l-a luat pe Zlatinski.

"Ma gandesc sa-l dam pe Filip. Nu stiu, asa cred acum, ca o sa renuntam la Filip. E lent, incetineste jocul", a spus Becali imediat dupa ce a oficializat afacerea Zlatinski.

Evolutia lui Popescu din meciul cu Rapid Viena poate sa-l fi razgandit pe patron. Mijlocasul de 24 de ani a fost criticat dur de Becali la finalul partidei.

"N-ati vazut ca Ovidiu Popescu a atins mingea de 5 ori intr-o repriza? Popescu a fugit de joc. S-a asezat in asa fel incat sa nu primeasca mingea. Mie imi trebuie barbati! Aveam mare incredere in Popescu, dar aseara nu am auzit de el, nu l-am vazut. Va dati seama?", a spus Becali dupa dezastrul de la Viena.

Ovidiu Popescu a rezistat doar o repriza in teren. La pauza, locul sau a fost luat de Florinel Coman.