Intra direct titular! Cum se schimba echipa la FCSB dupa transferul de ultima ora anuntat de Becali. Primul 11

Dica are o noua solutie la mijlocul terenului.

Becali l-a adus de la Craiova pe bulgarul Zlatinski. Mijlocasul de 33 de ani poate intra direct in primul 11 pentru meciul cu Viitorul, de duminica!

Zlatinski are un meci jucat in acest sezon. A intrat 35 de minute in partida cu Sepsi, pierduta de Craiova cu 1-0 acum o luna. Zlatinski e insa pregatit si n-ar avea probleme sa joace din prima titular.

Cel mai probabil, Dica il va prefera pe bulgar alaturi de Qaka, in timp ce Pintilii va fi menajat pentru returul cu Rapid Viena de joi. Dica va face din nou schimbari mari in primul 11, astfel incat sa ii aiba odihniti pe fotbalistii care vor incepe jocul cu austriecii de pe National Arena.

Echipa probabila a FCSB cu Viitorul: Balgradean - Jakolis, Nedelcu, Junior Morais, Stan - Qaka (Filip), Zlatinski - Man, Morutan, Coman - Rusescu