Pisa a pierdut pe teren propriu în fața lui Sassuolo.

Cu internaționalul român Marius Marin titular, Pisa a pierdut în această după-amiază meciul de pe teren propriu cu Sassuolo, 1-3 în etapa 23 din Serie A.

Reușita lui Domenico Berardi (25) și autogolul lui Antonio Caracciolo (45+1) au stabilit scorul pauzei, 2-0 pentru oaspeți.

Michel Aebischer a redus diferența pentru gazde în minutul 51, dar la scurt timp Ismael Kone (58) a înscris pentru 3-1, din pasa veteranului Nemanja Matic.

Nota 5 pentru Marius Marin

Marius Marin fusese deja schimbat la pauză după un joc din nou șters - nota 5 de la Tuttomercatoweb, tot nota 5 de la Goal.com.

”Prestație anonimă la mijlocul terenului, nu a fost capabil să dicteze tempoul sau să contracareze linia de mijloc adversă. 

Schimbarea la pauză a confirmat o primă repriză fără intensitate și fără calitate în joc”, a notat Tuttomercatoweb despre mijlocașul central român.

Pisa este pe ultimul loc în Serie A și se îndreaptă ușor-ușor spre retrogradarea în Serie B.

Clasamente oferite de Sofascore
