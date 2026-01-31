Cu internaționalul român Marius Marin titular, Pisa a pierdut în această după-amiază meciul de pe teren propriu cu Sassuolo, 1-3 în etapa 23 din Serie A.

Reușita lui Domenico Berardi (25) și autogolul lui Antonio Caracciolo (45+1) au stabilit scorul pauzei, 2-0 pentru oaspeți.

Michel Aebischer a redus diferența pentru gazde în minutul 51, dar la scurt timp Ismael Kone (58) a înscris pentru 3-1, din pasa veteranului Nemanja Matic.

