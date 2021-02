Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:00 | Dinamo, deplasare dificila in Banie! Craiova incearca sa obtina a doua victorie consecutiva

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si Dinamo pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova a reusit sa obtina prima victorie din acest an in etapa trecuta, dupa o serie de sase remize consecutive, iar acum cauta sa lege doua victorii la rand, sub comanda antrenorului interimar, Dragos Bon.

Noul antrenor al oltenilor, Marinos Ouzounidis, va fi prezent la meci, insa in tribune, urmand sa preia echipa dupa meciul cu 'cainii'.

De cealalta parte, Dinamo vine dupa infrangerea cu FCSB din derby, dupa ce reusise sa obtina doua victorii consecutive, cu UTA si Gaz Metan si incearca sa obtina punte in derby-ul de pe Oblemenco.

Pentru Dinamo urmeaza inca un duel de foc cu FCSB, in optimile Cupei Romaniei.

Craiova este pe locul 3 in clasament, cu 40 de puncte obtinute in 21 de meciuri jucate, in timp ce 'cainii' se afla pe 10, cu 25 de puncte.

In meciul tur, Craiova s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Cicaldau din penalty.