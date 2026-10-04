Tehnicianul a profitat de pauza competițională și și-a muncit din greu noii elevi, care nu au ezitat să se plângă de antrenamentele complicate ale lui ”Reghe”.

Bănel Nicoliță: ”Cu Reghe, nu există jucători să întârzie, să facă figuri să nu alerge!”

Bănel Nicoliță este încântat de venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și este de părere că roș-albaștrii aveau nevoie de un șoc la echipă după un start de sezon dezastruos.

Fostul fotbalist crede că Reghecampf va reuși să o revitalizeze pe FCSB, mai ales că antrenorul este ”mână de fier” la echipă, iar jucătorii nu își vor mai permite să încalce regulamentul de ordine interioară, așa cum s-a întâmplat frecvent în ultima vreme.

”M-a surprins venirea lui Reghe, dânsul era sub contract, știam că era foarte greu să plece. Mă bucur că a ales să vină la FCSB, a venit într-un moment greu. El cunoaște, știe, cunoaște fotbalul românesc, cunoaște strategia domnului Becali, cunoaște totul. Sunt sigur că va reuși.

Mă bucur că a avut o perioadă de pregătire alături de jucători. Nu au fost foarte mulți la echipa națională și a fost un plus pentru dânsul. Acolo e doar locul 1, locul 2, 3 nu există. Cred că echipa a avut nevoie de un șoc. E un antrenor căruia îi place disciplina, cred că e un plus pentru echipă, pentru suporteri. Își dorește în continuare să câștige.

Eu am încredere, l-am văzut, știu cum pregătește, știu cum atinge fiecare punct, nu lasă nimic la voia întâmplării, nu există jucători să întârzie, nu există jucători să facă figuri, nu există jucători să nu alerge. Cred că sunt lucruri care au lipsit echipei. Toți trebuie să se trezească și să își dea seama ca FCSB e un club puternic, care își dorește să câștige campionate și să joace în Champions League”, a spus Bănel Nicoliță pentru PRO TV și Sport.ro.