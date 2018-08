PLAY-OFF UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Ajax - Dinamo Kiev este meciul serii! 2 cluburi pot ajunge in premiera in grupele UCL

Urmarim si comentam impreuna AJAX - DINAMO KIEV pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Prima mansa a Play Off-ului de UEFA Champions League a oferit super meciuri. Singura remiza alba a fost cea inregistrata la Belgrad, intre Steaua Rosie si RB Salzburg. PAOK, formatia antrenata de Razvan Lucescu este favorita la calificare dupa ce a remizat scor 1-1 pe terenul lui Benfica. BATE Borisov si PSV a fost cel mai spectaculos meci al serii: s-a terminat 2-3! Olandezii au obtinut victoria in minutul 89 la doar un minut dupa ce BATE egalase la doi prin golul lui Hleb.

Astazi se joaca alte 3 meciuri in Play Off. Young Boys Berna si Vidi FC nu au ajuns niciodata in grupele UEFA Champions League. AEK Atena n-a mai fost in grupe din 2006, in timp ce Dinamo Zagreb a fost in 2016 in grupe.

VIDI FC - AEK ATENA (22:00)

YOUNG BOYS - DINAMO ZAGREB (22:00)

AJAX - DINAMO KIEV (22:00)

Joi evolueaza echipele romanesti in Europa League. CFR Cluj se deplaseaza in Luxemburg pentru meciul cu Dudelange, in timp ce FCSB merge pe terenul lui Rapid Viena. Partida dintre Rapid Viena si FCSB este transmisa in direct la PRO TV.