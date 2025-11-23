Campioana ultimelor două ediții traversează o criză acută de rezultate, iar finanțatorul roș-albaștrilor pare să se fi resemnat în privința șanselor la un nou titlu în Superliga.



FCSB are doar 21 de puncte după 17 etape, fiind departe de zona de play-off, o situație diametral opusă față de sezonul precedent, când echipa domina autoritar campionatul și avea 27 de puncte în același moment al competiției.



La finalul partidei de sâmbătă seară, Gigi Becali a pus punctul pe "i" și a recunoscut că subțirimea lotului a cântărit decisiv, însă tonul său a fost unul de capitulare în fața realității dure din clasament.



"Nu am avut atacant"



Absența golgheterului Daniel Bîrligea, suspendat după cartonașul roșu primit în etapa anterioară pauzei internaționale, s-a simțit acut în jocul ofensiv al trupei pregătite de Elias Charalambous. Problemele au fost accentuate și de lipsa lui Mihai Popescu, accidentat grav la națională în meciul cu Austria.



"S-a simțit absența lui Bîrligea? Cu siguranță! Nu am avut un atacant în seara asta! E greu să mai câștigăm campionatul", a spus Gigi Becali, vizibil dezamăgit de prestația echipei sale.



Fără "gura de foc" Bîrligea, fotbalist cotat la 5 milioane de euro și autor a 24 de goluri în tricoul roș-albastru, campioana a părut o echipă debusolată, bifând a treia partidă fără victorie în ultimele cinci runde.

