Gigi Becali s-a decis: "FCSB va face ofertă!"

Eissat, fotbalist născut și crescut în Israel, are origini românești, iar în vară a fost ofertat de Dinamo. "Câinii" nu au ajuns la un acord cu Maccabi Haifa în privința sumei de transfer și s-au reorientat către Nikita Stoinov, un alt stoper din campionatul Israelului.



Presa din Israel: "Interesul lui FCSB pentru Lisav Eissat este real"

Acum, FCSB s-ar fi arătat interesată de transferul lui Lisav Eissat, care ar reprezenta și o soluție pentru regula U21 din Superliga.



Jurnaliștii israelieni de la Sport5 susțin că interesul lui FCSB "este chiar unul real", iar "Maccabi Haifa va primi o ofertă". Sursa citată adaugă însă că prețul așteptat de clubul lui Eissat nu va fi unul deloc mic.



"Maccabi nu se va grăbi să îl vândă pe tânărul fundaș, care a ajuns inclusiv la naționala României. Clubul a respins o ofertă în această vară, de la Mechelen, pentru o sumă de un milion de euro. De atunci, prețul lui Eissat a crescut semnificativ", a mai scris Sport5.

