Gigi Becali s-a decis: "FCSB va face ofertă!"

FCSB a pus ochii pe un jucător din naționala României și ar urma să facă o ofertă oficială în fereastră de marcato din ianuarie.

Lisav Eissat
Eissat, fotbalist născut și crescut în Israel, are origini românești, iar în vară a fost ofertat de Dinamo. "Câinii" nu au ajuns la un acord cu Maccabi Haifa în privința sumei de transfer și s-au reorientat către Nikita Stoinov, un alt stoper din campionatul Israelului.

Presa din Israel: "Interesul lui FCSB pentru Lisav Eissat este real"

Acum, FCSB s-ar fi arătat interesată de transferul lui Lisav Eissat, care ar reprezenta și o soluție pentru regula U21 din Superliga.

Jurnaliștii israelieni de la Sport5 susțin că interesul lui FCSB "este chiar unul real", iar "Maccabi Haifa va primi o ofertă". Sursa citată adaugă însă că prețul așteptat de clubul lui Eissat nu va fi unul deloc mic.

"Maccabi nu se va grăbi să îl vândă pe tânărul fundaș, care a ajuns inclusiv la naționala României. Clubul a respins o ofertă în această vară, de la Mechelen, pentru o sumă de un milion de euro. De atunci, prețul lui Eissat a crescut semnificativ", a mai scris Sport5.

Eissat are contract până în 2027 cu Maccabi Haifa. În acest sezon, fundașul a strâns 10 meciuri la formația din Israel, inclusiv 4 în preliminariile Conference League.

La naționala României, Eissat a fost debutat de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova (2-1), din octombrie. Fundașul central a fost ulterior titular și în meciul cu San Marino (7-1), din această lună.

  • 21 de ani împlinește Lisav Eissat pe 13 ianuarie
  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Eissat, conform Transfermarkt
