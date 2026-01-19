Rapid va da lovitura iernii, cel puțin pe hârtie, și îl va readuce pe Olimpiu Moruțan în Superliga.
Cu toate că Gigi Becali a fost interesat de fostul fotbalist de la FCSB, Moruțan a ales în cele din urmă mutarea la Rapid.
Olimpiu Moruțan este așteptat la aeroport! Ce l-a dat de gol pe Ioan Becali
Fotbalistul de 26 de ani s-a înțeles cu Rapidul în privința salariului și va veni gratuit în Giulești, în urma rezilierii cu Aris. VEZI AICI detalii legate de salariul imens pe care i l-a oferit Dan Șucu lui Olimpiu Moruțan.
Fostul jucător de la FCSB va ateriza la București în jurul zilei de luni, iar mașina lui Ioan Becali îl așteaptă pe Moruțan pentru a-l prelua de la aeroport, conform informațiilor obținute de PRO TV.
107 meciuri a jucat Olimpiu Moruțan în tricoul FCSB, în care a reușit 14 goluri și 30 de pase decisive.
Jucătorul de 26 de ani este cota la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Olimpiu Moruțan, folosit de Aris aproape jumătate de oră în meciul cu AEL Larissa
Chiar dacă presa greacă a scris că Moruțan nu mai intră deloc în planurile antrenorului spaniol Manolo Jimenez, mijlocașul român a fost introdus în teren, duminică, la partida de campionat cu AEL Larissa.
Larissa, penultima clasată din Grecia înaintea acestei etape, a reușit surpriza și a învins-o pe Aris cu 1-0, după un gol marcat de Angelo Sagal încă din minutul 4.
Moruțan a fost introdus în minutul 66, însă nu a reușit să își ajute echipa să evite eșecul. În aproape jumătate de oră, românul a avut doar 10 atingeri de balon, nu a expediat niciun șut și a pierdut posesia în patru rânduri, conform datelor furnizate de Sofascore.