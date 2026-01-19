FOTO EXCLUSIV E gata! Olimpiu Moruțan aterizează și semnează: ce l-a dat de gol pe fostul fotbalist de la FCSB

Olimpiu Moruțan va semna cu Rapid în următoarele ore.

Olimpiu MorutanFCSBRapidSuperligaArisGreciadan sucuGigi Becali
Rapid va da lovitura iernii, cel puțin pe hârtie, și îl va readuce pe Olimpiu Moruțan în Superliga.

Cu toate că Gigi Becali a fost interesat de fostul fotbalist de la FCSB, Moruțan a ales în cele din urmă mutarea la Rapid.

Olimpiu Moruțan este așteptat la aeroport! Ce l-a dat de gol pe Ioan Becali 

Fotbalistul de 26 de ani s-a înțeles cu Rapidul în privința salariului și va veni gratuit în Giulești, în urma rezilierii cu Aris. VEZI AICI detalii legate de salariul imens pe care i l-a oferit Dan Șucu lui Olimpiu Moruțan.

Fostul jucător de la FCSB va ateriza la București în jurul zilei de luni, iar mașina lui Ioan Becali îl așteaptă pe Moruțan pentru a-l prelua de la aeroport, conform informațiilor obținute de PRO TV.

107 meciuri a jucat Olimpiu Moruțan în tricoul FCSB, în care a reușit 14 goluri și 30 de pase decisive.

Jucătorul de 26 de ani este cota la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Olimpiu Moruțan, folosit de Aris aproape jumătate de oră în meciul cu AEL Larissa

Chiar dacă presa greacă a scris că Moruțan nu mai intră deloc în planurile antrenorului spaniol Manolo Jimenez, mijlocașul român a fost introdus în teren, duminică, la partida de campionat cu AEL Larissa.

Larissa, penultima clasată din Grecia înaintea acestei etape, a reușit surpriza și a învins-o pe Aris cu 1-0, după un gol marcat de Angelo Sagal încă din minutul 4.

Moruțan a fost introdus în minutul 66, însă nu a reușit să își ajute echipa să evite eșecul. În aproape jumătate de oră, românul a avut doar 10 atingeri de balon, nu a expediat niciun șut și a pierdut posesia în patru rânduri, conform datelor furnizate de Sofascore.

