Rapid va da lovitura iernii, cel puțin pe hârtie, și îl va readuce pe Olimpiu Moruțan în Superliga.

Cu toate că Gigi Becali a fost interesat de fostul fotbalist de la FCSB, Moruțan a ales în cele din urmă mutarea la Rapid.



Olimpiu Moruțan este așteptat la aeroport! Ce l-a dat de gol pe Ioan Becali



Fotbalistul de 26 de ani s-a înțeles cu Rapidul în privința salariului și va veni gratuit în Giulești, în urma rezilierii cu Aris. VEZI AICI detalii legate de salariul imens pe care i l-a oferit Dan Șucu lui Olimpiu Moruțan.

Fostul jucător de la FCSB va ateriza la București în jurul zilei de luni, iar mașina lui Ioan Becali îl așteaptă pe Moruțan pentru a-l prelua de la aeroport, conform informațiilor obținute de PRO TV.