Parcurs dezamăgitor pentru atacantul de 22 de ani.

Luca AndronacheVergil AndronacheSGV FreibergFarul ConstantaOtelul Galati

Luca Andronache (22 de ani), atacant care a câștigat titlul de campion al României cu Farul Constanța în 2023, nu se regăsește.

Plecat definitiv de la clubul lui Gheorghe Hagi în vara lui 2024, extrema nu a convins nici la Oțelul Galați în sezonul trecut, în cele 11 meciuri pe care le-a jucat (10 în Superligă și unul în Cupă, fără vreun gol marcat).

A urmat un transfer bizar în toamna anului trecut, în liga a patra din Germania, la SGV Freiberg din Regionalliga Sudwest.

După doar 27 de minute bifate, și acelea într-un singur meci, Andronache s-a despărțit ieri de clubul german.

”SGV se desparte de trei jucători: Armin Sivic, Christian Schmidt și Luca Andronache.

Vă mulțumim pentru contribuția voastră în tricoul lui SGV și vă urăm mult succes în carieră”, a postat gruparea din Freiberg am Neckar.

Luca este fiul lui Vergil Andronache, tehnician care pentru o scurtă perioadă a fost și antrenor principal la FCSB.

33 de meciuri, 1 gol și o pasă de gol a bifat Luca Andronache în tricoul lui Viitorul/Farul Constanța în toate competițiile, de-a lungul a cinci sezoane

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League



Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Marius Comănescu, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka de la Australian Open: „Niciodată!”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Un președinte din Superligă o spune clar: ”Universitatea Craiova e favorită la titlu, dar vreau să-l ia Dinamo”
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Naomi Osaka și-a prezentat scuzele, după conflictul din Australia: ce a făcut-o să o privească diferit pe Sorana Cîrstea
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Barcelona a anunțat cât va lipsi Pedri, după accidentarea de la Praga
Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka: "20 de ani de carieră cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție la fileu"
Sorana Cîrstea, prima reacție după conflictul cu Naomi Osaka: "20 de ani de carieră cântăresc mult mai mult decât 5 secunde de discuție la fileu"
Gică Hagi a renunțat la unul dintre cei mai talentați tineri jucători! Farul l-a cedat unei rivale din Superliga
Gică Hagi a renunțat la unul dintre cei mai talentați tineri jucători! Farul l-a cedat unei rivale din Superliga
FCSB - Farul | Fotbalistul lui Hagi care vrea să 'distrugă' apărarea lui Elias Charalambous
FCSB - Farul | Fotbalistul lui Hagi care vrea să 'distrugă' apărarea lui Elias Charalambous
ROMANIA U17 | Nationala din care face parte fiul unui fost antrenor al FCSB a facut ultima repetitie inainte de preliminariile Euro 2020
ROMANIA U17 | Nationala din care face parte fiul unui fost antrenor al FCSB a facut ultima repetitie inainte de preliminariile Euro 2020
"Profitori fara personalitate!!!" Ultimii antrenori ai FCSB-ului, distrusi de un nume greu din fotbalul romanesc: "Singurul criteriu ramas e credinta"
"Profitori fara personalitate!!!" Ultimii antrenori ai FCSB-ului, distrusi de un nume greu din fotbalul romanesc: "Singurul criteriu ramas e credinta"
Unde va juca fotbalistul român de națională care a evoluat trei sezoane la Borussia Dortmund
Unde va juca fotbalistul român de națională care a evoluat trei sezoane la Borussia Dortmund
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

stirileprotv GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

stirileprotv Un restaurant din Viena a introdus o taxă de 25 de euro pentru clienții cu acest „un obicei prost”. La ce se referă

ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

stirileprotv ICE a reținut un copil de 5 ani la întoarcerea de la grădiniță. Puterea agenției a ajuns de neimaginat

