Luca Andronache (22 de ani), atacant care a câștigat titlul de campion al României cu Farul Constanța în 2023, nu se regăsește.

Plecat definitiv de la clubul lui Gheorghe Hagi în vara lui 2024, extrema nu a convins nici la Oțelul Galați în sezonul trecut, în cele 11 meciuri pe care le-a jucat (10 în Superligă și unul în Cupă, fără vreun gol marcat).

A urmat un transfer bizar în toamna anului trecut, în liga a patra din Germania, la SGV Freiberg din Regionalliga Sudwest.

După doar 27 de minute bifate, și acelea într-un singur meci, Andronache s-a despărțit ieri de clubul german.

